Как отреагировали соцсети на откровенный и сексуальный клип Лободы

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LOBODA - Мира мало /Скриншот с YouTube

Популярная певица Светлана Лобода, выступающая под сценическим псевдонимом LOBODA, представила новое музыкальное видео на трек Мира Мало. На него уже выходило Lyric-видео, однако на этот раз певица представила ролик в стиле MOOD.

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Все три минуты клипа Лобода поет о любви, сидя на белой лошади, у которой ко лбу прикреплен рог. Однако это не самое главное, что есть в видеоряде, ведь в некоторых кадрах певица предстала полностью обнаженной.

Мнение зрителей о новой видеоработе на этот раз разошлось. Некоторые написали, что клипмейкеры здесь подкачали, а сам клип назвали дешевым, неудачным и даже аморальным. Однако другие зрители заявили, что видео шикарное, и нашли в нем красоту и эстетику, а также написали, что Светлана на белом коне выглядит отлично, подчеркнув, что, несмотря на обнаженность, все выглядит совсем не пошло.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

MOOD-видео LOBODA - Мира мало за сутки посмотрели более 680 тысяч раз на YouTube и поставили 6 тысяч лайков.

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