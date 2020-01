Новогодний концерт, диснеевское шоу и комедия: Чем заняться 3 января

Концерты с праздничными песнями, спектакль, шоу Disney on ice - Все это сегодня в Киеве

Куда пойти в Киеве 3 января /depositphotos

Не успели рабочие дни начаться, как они уже подходят к своему завершению, ведь на этой неделе их было всего два. А Киев все еще наполнен новогодне-рождественскими мероприятиями, которые позволяют продержаться праздничному настроению подольше. И сегодня они также открывают свои двери перед жителями города и гостями столицы.

B&B Project. Новогодний концерт

Современный тандем аккордеона и бандуры сегодня исполнит лучшие праздничные песни в самой необычной аранжировке. А кроме этого, они исполняют отличные каверы на Metallica, Linkin Park, Rammstein и играют саундтреки из популярных фильмов.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

B&B Project /facebook.com/events/429887471041576/

Кефир, зефир и кашемир

Этот спектакль - яркий пример современной украинской драматургии, в основе которого лежит трогательная история любви. Главным героям уже немало лет, и они вроде как должны задуматься о своем будущем. Но вместо этого они просто наслаждаются жизнью.

Новый украинский театр (ул. Михайловская, 24ж). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Кефир, зефир и кашемир /facebook.com/nut.kyiv

Disney on ice. Холодное сердце

Любимые герои одного из самых популярных диснеевских мультфильмов уже сегодня сойдут с экранов прямо на лед. Теперь эту невероятную сказку можно будет увидеть вживую, но появятся здесь еще и другие персонажи от Disney, а также будут звучать лучшие песни из их мультфильмов.

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 10:30, 14:30 и 18:30. Цена: от 499 гривен.

Disney /facebook.com/events/427981797839337/

CHRISTMAS JAZZ SONGS

И сегодня в очередной раз состоится музыкально-праздничное шоу от Old Fashioned Band, на котором они исполняют вживую лучшие новогодне-рождественские песни, знакомые, наверное, каждому из нас. В их репертуаре Jingle Bells, Let it snow, Silent night и другие.

Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Рождественские песни /facebook.com/events/549960259102185/

