Новогодний концерт, диснеевское шоу и комедия: Чем заняться 3 января
Не успели рабочие дни начаться, как они уже подходят к своему завершению, ведь на этой неделе их было всего два. А Киев все еще наполнен новогодне-рождественскими мероприятиями, которые позволяют продержаться праздничному настроению подольше. И сегодня они также открывают свои двери перед жителями города и гостями столицы.
B&B Project. Новогодний концерт
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Современный тандем аккордеона и бандуры сегодня исполнит лучшие праздничные песни в самой необычной аранжировке. А кроме этого, они исполняют отличные каверы на Metallica, Linkin Park, Rammstein и играют саундтреки из популярных фильмов.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.
Кефир, зефир и кашемир
Этот спектакль - яркий пример современной украинской драматургии, в основе которого лежит трогательная история любви. Главным героям уже немало лет, и они вроде как должны задуматься о своем будущем. Но вместо этого они просто наслаждаются жизнью.
Новый украинский театр (ул. Михайловская, 24ж). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.
Disney on ice. Холодное сердце
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Любимые герои одного из самых популярных диснеевских мультфильмов уже сегодня сойдут с экранов прямо на лед. Теперь эту невероятную сказку можно будет увидеть вживую, но появятся здесь еще и другие персонажи от Disney, а также будут звучать лучшие песни из их мультфильмов.
Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 10:30, 14:30 и 18:30. Цена: от 499 гривен.
CHRISTMAS JAZZ SONGS
И сегодня в очередной раз состоится музыкально-праздничное шоу от Old Fashioned Band, на котором они исполняют вживую лучшие новогодне-рождественские песни, знакомые, наверное, каждому из нас. В их репертуаре Jingle Bells, Let it snow, Silent night и другие.
Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.
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