Время и Стекло, KAZKA и Весна для Гитлера: Чем заняться 23 декабря

Рождественский концерт с Тиной Кароль, спектакль Весна для Гитлера, квартирник с Романом Мацютой и выступление оркестра НАОНИ - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 23 декабря /facebook.com/vremyaisteklo

Вот и наступила последняя рабочая неделя в этом году, а дальше - несколько выходных и празднование Нового 2020-го года. А пока все мы ждем этого невероятного и яркого события не стоит забывать о том, что в столице ежедневно проходит масса отличнейших мероприятий, которые стоит посещать.

Рождественская история с Тиной Кароль

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Еще один концерт из серии праздничных мероприятий с Тиной Кароль, где выступает множество украинских звезд. В этот понедельник радовать зрителей будут Время и Стекло, Монатик, The Hardkiss, KAZKA, Мишель Андраде, Олег Скрипка, Женский Квартал, Дзидзьо и другие.

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 2:00. Цена: от 250 гривен.

Рождественская история /facebook.com/events/475492129671073/

Весна для Гитлера

Нашумевший спектакль Алексеем Вертинским, Алексеем Сухановым, Александром Меламудом, Остапом Ступкой и другими знаменитыми украинскими актерами. Это сатиричная комедия о двух людях, которые в попытке убежать с тонущего корабля могут запрыгнуть только в горящий.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

Весна для Гитлера /facebook.com/events/451838192215403/

НАОНИ - Рождество

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Предпраздничное настроение уже должно было войти во все дома, а вот для того, чтобы Рождеством пропитаться еще больше, стоит сходить на концерт оркестра Наони. Ведь в этот вечер они сыграют легендарные рождественские композиции, которые знают и любят миллионы.

Где? Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

НАОНИ /facebook.com/events/514679335750013/

Квартирник с Романом Мацютой

Зимние вечера - это время для душевных разговоров, встреч с друзьями и чувственной музыки. А сегодняшний квартирник, в котором будет царить теплая и уютная атмосфера, все это предоставит. И главным гостем на нем будет солист группы Rosemary Роман Мацюта, который исполнит шикарные и искренние песни.

Клуб Наш Формат (пер. Аллы Горской, 5). Начало: 19:00. Цена: от 300 гривен.

Квартнирник /facebook.com/events/2330946643790653/

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм попал в рейтинг лучших фильмов десятилетия от Rolling Stone