"Еще один шедевр": Как отреагировали соцсети на новый хит группы KAZKA

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KAZKA - Грай /facebook.com/kazka.band/

Знаменитая украинская группа KAZKA представила на своем YouTube-канале еще одну песню, которая войдет в альбом Nirvana, готовящийся к выходу уже 27-го декабря. Работа носит название Грай (Играй) и записана в привычном стиле музыкантов.

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Новинка посвящена любовной тематике, точнее тому, что нужно искать своего человека, который станет кусочком паззла, не отвлекаясь на постоянную борьбу за лайки в Сети. В украиноязычной песне с национальными мотивами Kazka посоветовали сделать свой выбор и всю жизнь играть с человеком, с которым будет рай.

В социальных сетях слушатели написали, что коллектив балует их огромным количеством отличной музыки, заявив, что еще не успели отойти от прошлой новинки. Некоторые назвали песню еще одним шедевром, а саму группу признали лучшей для себя. Кроме этого, фанаты похвалили артистов за создание качественного украинского продукта, отметив звучание в песне и настроение.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Трек KAZKA - Грай (Играй) за несколько часов набрал 22 тысячи прослушиваний, 2 тысячи лайков и менее 100 дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль и Юлия Санина порвали тренды новым клипом