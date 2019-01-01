Markul, Дон Жуан и Новогодний стендап: Чем заняться 20 декабря

Стендап, концерт Маркула, спектакль о Дон Жуане и музыка Синатры - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 20 декабря /facebook.com/events/526411247929946/

Сегодня пятница, но это еще не конец недели. Ведь в грядущую субботу мы будем работать для того, чтобы перед Новым Годом побольше отдыхать, праздновать и веселиться. Но это не значит, что сегодня нужно скучать. Этот вечер можно провести просто отлично на мероприятиях, информацию о которых мы собрали для вас.

Markul

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Популярный российские рэпер из агентства Booking Machine, которым раньше управлял Oxxxymiron. Но Марк и самостоятельно смог вырваться в люди, став одной из самых ярких звезд современного хип-хопа. Его треки заходят на ура, на концертах качаются залы, а фан-база увеличивается с геометрической прогрессией.

Где? Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 23:59. Цена: от 610 гривен.

Маркул /facebook.com/mmarkul/

Christmas Jazz Songs

Еще одно мероприятие, на котором прозвучат легендарные джазовые композиции, которые знакомы без малого всему миру. Национальный Академический духовой оркестр в этот пятничный вечер исполнит хиты великого Фрэнка Синатры.

Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Sinatra /facebook.com/events/543191276491770/

Дон Жуан

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Спектакль о настоящем герое-любовнике, образ которого переосмысливается многими творческими деятелями на протяжении многих лет. И в этот раз это будет представлено самое комичное и безрассудное, что известно о Дон Жуане. В главных ролях - Михаил Кукуюк, Алексей Вертинский, Анна Кузина и другие.

Где? Дом офицеров ВСУ (ул. М. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Дон Жуан /facebook.com/events/526411247929946/

Подпольный стендап: XL. Новогодний выпуск

Отличный юмор, соединенный с праздничной атмосферой - это просто шикарная смесь. Ведь здесь выступят лучшие комики с прекрасным материалом, будет очень смешно, атмосферно и по-новогоднему.

Дом Кино (ул. Саксаганского, 6). Начало: 20:00. Цена: от 150 гривен.

Стендап /facebook.com/events/912291032487972/

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