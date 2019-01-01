Появились первые кадры из фильма Довод от Кристофера Нолана

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Довод /Flickr

Пока один из главных режиссеров Голливуда Кристофер Нолан продолжает работу над своим новым и очень загадочным фильмом Довод, в Сети появились первые его кадры, а уже совсем скоро выйдет дебютный трейлер.

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На двух промо-снимках изображены главные герои, которых играют Роберт Паттинсон, Джош Дэвид Вашингтон и Элизабет Дебики. Сюжет картины пока держится в секрете, но известно, что он будет разворачиваться в центре тайного мира шпионажа.

Фильм Довод выйдет в украинский прокат 16-го июля 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер долгожданного триллера Тихое Место 2