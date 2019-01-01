Ни слова от Эмили Блант: Вышел трейлер долгожданного триллера Тихое Место 2
Продолжение нашумевшей ленты выйдет весной 2020-го
Тихое место 2/Скриншот с YouTube
Продолжение одного из главных триллеров 2018-го года под названием Тихое место выйдет уже весной 2020-го, а сейчас студия Paramount представила первый его тизер. К главной роли снова вернется Эмили Блант, а присоединится к ней Киллиан Мерфи. Режиссером стал Джон Красински.
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Сюжет продолжит историю выживания семейства Эбботт в полной тишине. Они, пережившие нападение инопланетян, теперь вынуждены будут познать все ужасы внешнего мира. И монстры, которые охотятся на звук, как оказалось, не единственная их угроза.
Триллер Тихое Место 2 выйдет в кинотеатрах 19-го марта 2020-го года.
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