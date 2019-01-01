Том Круз на высоте: Вышел атмосферный трейлер боевика Лучший Стрелок 2

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Лучший стрелок: Мэверик /Скриншот с YouTube

Сразу же вслед за новым постером студия Paramount выпустила второй трейлер долгожданного боевика Топ Ган 2: Мэверик, первая часть которого вышла в далеком 1986-ом году. К своей роли снова вернулся Том Круз, а режиссером стал Джозеф Косински.

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Также, как и в реальной жизни, в фильме прошло более двух десятков лет, и главный герой уже не молодой пилот, а инструктор, обучающий других. Но тогда, когда правительство задумывает заменить пилотов роботами, Мэверик намеревается доказать свое мастерство, снова сев за штурвал истребителя. Стоит отметить, что в ролике можно увидеть общее настроение картины, зрелищные кадры, а также динамику.

Напомним, премьера боевика Топ Ган 2: Мэверик состоится 16-го июля 2020-го.

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