Том Круз - пилот истребителя: Вышел эффектный постер боевика Лучший Стрелок 2

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Топ Ган: Мэверик /Скриншот с YouTube

Продолжение культового фильма Лучший Стрелок, вышедшего в далеком 1986-ом году, выйдет на широкие экраны в 2020-ом под названием Топ Ган 2: Мэверик. К своей роли снова вернется Том Круз, зрители уже могли видеть первый трейлер, а теперь был представлен новый эффектный постер.

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На новом промо-материале Том Круз стоит возле своего самолета, смотря в небо на другие истребители. В сиквеле он - инструктор молодых пилотов, который решает снова сесть за штурвал, узнав, что чиновники хотят заменить живых пилотов на дронов.

Постер фильма Топ Ган: Мэверик /facebook.com/TopGunMovie/

Боевик Топ Ган 2: Мэверик выйдет в широкий прокат 16-го июля 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что Тома Круза раскритиковали за участие в экшен-фильмах