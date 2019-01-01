"Слишком старый": Тома Круза раскритиковали за участие в экшен-фильмах

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Том Круз в фильме Джек Ричер /Flickr

Популярный американский писатель Ли Чайлд, который является автором романов о Джеке Ричере, высказался о возрасте Тома Круза, который исполнил главную роль в экранизациях его произведений. По его словам, актеру пора переходить в драматический жанр.

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Чайлд заявил, что Том пытался удержаться за роль в Джеке Ричере, так как считал эти боевики своим проектом. Однако, по мнению писателя, актер не подходит для них по возрасту. "Он слишком стар для экшен-фильмов. Ему 57 лет, надо двигаться дальше, стать характерным актером. Он сможет еще лет двадцать из этого выжать. Он человек талантливый. Он отличный парень, очень учтивый, с ним весело", - подчеркнул Он.

Кроме этого, Ли рассказал, что всегда был в хороших отношениях с Крузом, однако он все же считает, что его избрание на роль в Джеке Ричере было ошибочным.

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