В копилку рекордов: Холодное сердце 2 собрало миллиард долларов

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Холодное сердце 2 /Flickr

В 2019-ом Disney побили все свои рекорды по кассовым сборам, ведь совсем недавно общий заработок их проектов превысил $10 миллиардов за год, а теперь же в список лент, перешагнувших отметку сборов в один миллиард, пополнил и сиквел Холодного сердца.

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Анимационная лента стала шестым проектом от студии, которому удалось собрать такую сумму в этом году. Для этого ей понадобилось всего 15 недель мирового проката. Холодное сердце 2 осталось лидером в Японии, Австралии, Германии, Корее, Франции и других странах, а также ему еще предстоит стартовать в Бразилии, где диснеевские мультфильмы встречают с распростертыми объятиями.

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