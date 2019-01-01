10 миллиардов: Disney установили крупный рекорд в 2019-ом

Поделись







Disney стали абсолютными рекордсмены среди голливудских студий /Flickr

Студия Disney еще в конце июля смогла побить свой рекорд по годовому заработку от кассовых сборов своих фильмов, который составлял более, чем 7 миллиардов долларов. Теперь же к завершению 2019-го общий сбор всех их проектов преодолел внушительную отметку в 10 миллиардов, установив новый рекорд для голливудских компаний.

Читай также: ТОП-12 главных фильмов зимы 2019-2020

Примечательно, что ТОП-5 самых кассовых фильмов этого года были именно от Disney. Среди них: Мстители: Финал ($2,7 млрд), Король Лев ($1,6 млрд), Человек-Паук: Вдали от дома ($1,1 млрд), Капитан Марвел ($1,1 млрд) и История Игрушек 4 ($1,07 млрд) (все это только фильмы-миллиардники). Приблизиться к миллиарду долларов вскоре также может Холодное Сердце 2, а также девятые Звездные Войны могут успеть увеличить доход компании до конца года.

Важно отметить тот факт, что в общей сумме заработке не были учтены проекты от FOX, которые стали в этом году частью Disney. С их учетом прибыль компании достигает 12 миллиардов.

Напомним, что последним фильмом от Disney в 2019-ом станет Звездные Войны: Скайуокер. Восход. Он выйдет на широкие экраны 19-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что Мандалорец от Disney стал самым популярным сериалом