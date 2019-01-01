Побил рекорд: Мандалорец от Disney стал самым популярным сериалом

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Мандалорец /Flickr

Недавно вышедший в эфир сериал Мандалорец от платформы Disney+ начал собирать восторженные отзывы критиков и зрителей, а также привлек рекордное количество зрителей. Об этом сообщает аналитическая фирма Parrot Analytics.

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Известно, что Мандалорец собрал с 17-го по 23-е ноября более 100 миллионов запросов на просмотр, что является новым рекордом для стриминговых сервисов. Напомним, что прошлым рекордсменом был третий сезон Очень странных дел от Netflix, дотянувший до 81 млн запросов.

Стоит отметить, что количество запросов может не соответствовать реальным просмотрам, однако в любом случае они говорят о зрительском интересе и популярности сериала Мандалорец, входящего в киновселенную Звездных Войн.

Ранее сообщалось о том, что платформа Disney+ за сутки набрала 10 млн подписчиков