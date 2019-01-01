Легендарная группа Imagine Dragons уходит со сцены

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Imagine Dragons /Getty Images

Культовая рок-группа Imagine Dragons останавливает свою творческую деятельность. Об этом заявил их лидер Дэн Рэйнольдс, который отметил, что покидает коллектив ради того, чтобы больше проводить времени с семьей. Однако ребята еще могут воссоединиться.

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По словам Рэйнольдса, он хочет отдыхать от гастролей, посвящая себя жене и детям. "Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцом или сыном. Сейчас это особенно важно, ведь у меня совсем недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, так что мы просто пытаемся быть отцами. А если будет невмоготу, то мы скоро отправимся в путь", - отметил артист.

Кроме этого, известно, что у исполнителя болезнь Бехтерева, когда появляются боли в спине, суставах, и связках. Так что творческий отпуск может пойти на пользу еще и его физическому здоровью.





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