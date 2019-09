"Решила уйти": Ники Минаж объявила о завершении карьеры

Популярная американская хип-хоп-исполнительница Ники Минаж в четверг, 5 сентября, на своей страничке в Twitter сделала важное заявление о том, что она завершает свою успешную музыкальную карьеру.

Читай также: Эд Ширан заявил об уходе из музыки

По ее словам, такое решение было принято в связи с тем, что она собралась посвятить все свое время семейной жизни, ведь не так давно она рассказывала, что вскоре выйдет замуж. "Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны", - подчеркнула артистка, посвятив последнюю фразу, вероятнее всего, своим хейтерам.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄