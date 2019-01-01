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"Решила уйти": Ники Минаж объявила о завершении карьеры

Популярная исполнительница уходит со сцены
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Ники Минаж
Ники Минаж
/Getty Images

Популярная американская хип-хоп-исполнительница Ники Минаж в четверг, 5 сентября, на своей страничке в Twitter сделала важное заявление о том, что она завершает свою успешную музыкальную карьеру.

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По ее словам, такое решение было принято в связи с тем, что она собралась посвятить все свое время семейной жизни, ведь не так давно она рассказывала, что вскоре выйдет замуж. "Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны", - подчеркнула артистка, посвятив последнюю фразу, вероятнее всего, своим хейтерам.

"Обращаясь к фанатам- поддерживайте меня, делайте это аж до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь", - подытожила Минаж.

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