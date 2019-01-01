"Испортил мою психику": Скандальный Моргенштерн и Басков поспорили о музыке

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Галкин, Моргенштерн и Басков /instagram.com/morgen_shtern

Не так давно на официальном YouTube-канале лейбла Gazgolder, которым управляет рэпер Баста, состоялась премьера нового шоу Музыкалити. Василия Вакуленко в нем нет, зато есть ведущий Максим Галкин, в первом выпуске побывали Лев Лещенко и Кирилл Бледный (Пошлая Молли), а теперь же сошлись Николай Басков и скандальный рэпер Моргенштерн.

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Суть программы в том, что музыканты, представляющие два разных поколения, оценивают музыкальные новинки, ставя им оценку от 1 до 10, а также обсуждая свои решения и споря друг с другом. На этот раз Басков и Моргенштерн послушали песни Егора Крида, Gone Fludd, HammAli & Navai и самого Моргенштерна. Кроме этого, артисты поспорили о том, каким должно быть творчество, о смысле жизни и о вкусах.

Выпуск шоу Музыкалити с Басковым и Моргенштерном за сутки набрал более 1 миллиона просмотров, 84 тысячи лайков и 5 тысяч дизлайков. Ролик попал на 2-ое место в тренды YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на новый тревел-выпуск шоу вДудь