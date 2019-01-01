Оля Полякова, Alyona Alyona и новогодний стендап: Чем заняться 18 декабря

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Куда пойти в Киеве 18 декабря /instagram.com/polyakovamusic/

Эта неделя продлится немножко больше обычного, ведь для продолжительного отдыха нужно поработать. А это значит, что нужно чередовать дела с отдыхом, иначе будет очень тяжело. А в Киеве еще и ежедневно проходит масса мероприятий, которые не только позволяют перезагрузиться, наполниться энергией, но и получить праздничное настроение.

Новогодняя Музыкальная Платформа

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Знаменитое шоу с огромным количеством звезд на этой неделе пройдет аж в двух частях (сегодня и завтра), а это значит лишь одно - будет больше музыки, больше знаменитостей и больше кайфа! Уже сегодня на одной сцене выступят Оля Полякова, Alyona Alyona, Jerry Heil, Сергей Бабкин, Dzidzio, Tayanna, Александр Пономарев, Антитела, Виктор Павлик, Mamarika и многие другие.

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Музыкальная платформа /facebook.com/events/925936277791563/

LADIES’ NIGHT. KYIV STYLE

Большой спектакль, который с успехом идет не только в столице, но по всей Украине. Это умопомрачительная комедия о мужском стриптизе, где главные роли играют Влад Яма, Антон Лирник, Анатолий Анатолич, Александр Педан, Арсен Мирзоян и другие.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 289 гривен.

Ladies' Night /facebook.com/LadiesNightKyivStyle

Рита Dakota

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Прошлый сольный концерт в Киеве прошел очень успешно, а значит, что нужно еще, если это качественно и пользуется спросом. У бывшей участницы Фабрики Звезд много отличных песен и все ее выступления незабываемы, а кроме этого, она пишет песни многим звездам шоу-бизнеса. Но именно сегодня все ее хиты зазвучат в акустике, а значит, что будет камерно и уютно.

Где? TAO Event Hall (ул. Бассейная, 2, Арена-сити). Начало: 20:00. Цена: от 599 гривен.

Рита Дакота /facebook.com/events/981929518810860/

Очень новогодний стендап

Те, кто был на стендапах, знают, что там всегда атмосферно, уютно и очень смешно. А те, кто еще ни разу не посещал такие шоу, могут прямо сегодня убедиться в том, что на них очень классно. А сегодняшние выступления комиков еще и будут новогодними, так что здесь как нельзя лучше можно начинать провожать 2019-ый.

Дом актера (Ярославов вал, 7). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/2445059968875064/

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм Домой не попал в шорт-лист премии Оскар-2020