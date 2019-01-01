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"Ночная жрица": Оля Полякова взорвала YouTube клипом со звездами Лиги Смеха

Певица представила яркую видеоработу под названием Ночная Жрица
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Оля Полякова - Ночная жрица
Оля Полякова - Ночная жрица
/Скриншот с YouTube

Популярная украинская певица Оля Полякова представила новый яркий клип на песню Ночная жрица, в котором есть и танцевальные мотивы, и юмористические. Главные роли в нем исполнили звезды Лиги Смеха Марк Куцевалов, дуэт Загорецька, Анастасия Ткаченко и другие.

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По сюжету, сотрудник супермаркета АТБ (его играет Марк) остается на ночную смену, потому что он не спит по ночам. Но в магазин внезапно вламывается толпа голодных девушек, любящих есть по ночам (отсюда и название трека). А во главе их стоит сама Полякова.

Клип Оля Полякова - Ночная жрица набрал более 165 тысяч просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль и Юлия Санина порвали тренды YouTube новым клипом

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Оля Полякова новый клип Ночная жрица Лига Смеха Марк Куцевалов Загорецька украинская музыка тренды YouTube Все теги
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