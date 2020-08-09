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"Теряю волосы": Алисса Милано рассказала о последствиях коронавируса

Звезда Зачарованных опубликовала видео в Instagram
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Алисса Милано
Алисса Милано
/Getty Images

Голливудская актриса и звезда сериала Зачарованные Алисса Милано совсем недавно переболела коронавирусом COVID-19. Теперь же звезда опубликовала видео, в котором рассказала о последствиях болезни.

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По словам 47-летней звезды, у нее стали выпадать волосы. Именно это она показала в ролике, призывая своих подписчиков носить защитные маски.

"Я хочу показать, что коронавирус делает с вашими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Во время расчесывания я теряю огромное количество волос через COVID-19, носите маски, черт побери", - заявила Милано.

Ранее сообщалось о том, что была названа сумма, которую Disney потеряли из-за пандемии

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