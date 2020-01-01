$4,8 млрд: Названа сумма, которую Disney потеряли из-за пандемии

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Disney /Flickr

Компания Disney отчиталась и финансах за третий квартал 2020-го, подошедший к концу 27-го июня. За этот период они понесли крупный убыток размером в 4,8 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание The Wrap.

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Уточняется, что только $3,5 млрд Disney потеряли из-за закрытия парков развлечений. Все это связано с пандемией коронавируса COVID-19. Также примечательно, что прибыль сократилась на 42% по сравнению с этим же периодом год назад. Тогда они заработали $20,3 млрд, а в этом году - $11,8 млрд.

В 2020-ом парки развлечений принесли компании всего 923 млн долларов, а сектор кино, телевидения и стриминга - $1,7 миллиардов.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новых даты выхода продолжений Аватара