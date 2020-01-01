Фильм Мулан от Disney выйдет сразу в онлайн

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Мулан /Flickr

Долгожданная диснеевская киноадаптация Мулан переносилась не один раз из-за пандемии коронавируса. Однако теперь студия решила выпустить картину на стриминговой платформе Disney+. Об этом сообщает THR.

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Премьера Мулан на стриминге состоится 4-го сентября. Просмотр будет стоить $29,99, что дороже, чем полноценная подписка на сервис. Кроме этого, лента все же выйдет в ограниченный кинотеатральный прокат в некоторых странах.

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