Антонио Бандерас заразился коронавирусом в день своего 60-летия

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Антонио Бандерас /Getty Images

Знаменитый актер Антонио Бандерас, который 10-го августа отметил свое 60-летие, в этот день узнал о том, что он заражен коронавирусом COVID-19. Об этом он рассказал в своем Instagram.

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"Чувствую себя хорошо, разве что более уставшим, чем обычно. Я верю, что поправлюсь как можно скорее, и буду соблюдать указания медиков… Я воспользуюсь этой изоляцией и буду читать, писать, отдыхать и продолжу строить планы, чтобы сделать более осмысленным мое 60-летие", - написал Бандерас.

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Антонио Бандерасом стал байопик Прачечная.

Ранее сообщалось о том, что Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом COVID-19