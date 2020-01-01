"Не могу работать": На актрису Еву Грин подали в суд за срыв съемок блокбастера

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Ева Грин /Getty Images

Голливудская актриса Ева Грин попала в крупный скандал. Все дело в том, что на нее подала в суд студия White Lantern за то, что та сорвала съемки блокбастера Патриот. Об этом сообщает издание Variety.

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Известно, что продюсеры компании требуют взыскать с актрисы более 100 миллионов долларов. В иске говорится о том, что Грин, которая была продюсером и главной актрисой в фильме, настаивала на том, что его нельзя снимать без Пола Сарони в качестве линейного продюсера и художника по визуальным эффектам Джорджа Зуера. Ее уверяли в том, что это бессмысленно и лишь увеличит расходы, учитывая, что изначальный бюджет составлял лишь 5,22 млн долларов.

"Они не могут работать за меньшие деньги, а я не могу работать без них", - призналась актриса.

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Примечательно, что съемки должны были начаться в Ирландии, а после производство перенесли в Великобританию. В итоге Грин отказалась от участия, а с нее требуют выплат в размере $1,3 млн и $130 млн, которые по подсчетам мог принести фильм. Актриса подала встречный иск на $1,04 млн - это сумма, которую, согласно контракту, ей должны заплатить даже в том случае, если фильм не снимут. Дело рассмотрит Высокий суд Лондона.

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