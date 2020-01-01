Харви Вайнштейна будут судить за секс-скандал, связанный с Властелином Колец

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Харви Вайнштейн /Getty Images

Апелляционный суд пересмотрел решение об отказе иска актрисы Эшли Джадд к голливудскому экс-продюсеру Харви Вайнштейну. В ней утверждалось, что она не получила роль в трилогии Властелин Колец из-за отказа удовлетворить сексуальные желания кинодела. Об этом сообщает издание Variety.

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Комиссия, в которую вошли трое судей, заключила, что Вайнштейн действительно злоупотреблял властью, пригласив Джадд в 1990-ых в свой номер отеля, чтобы та сделала ему массаж и приняла вместе с ним душ.

Теперь же ее иск вернется нижестоящей инстанции и будет рассмотрен по нескольким пунктам - о сексуальных домогательствах, об очернении репутации, а также о негативном влиянии на карьеру актрисы, которая предположительно из-за продюсера попала в черный список Голливуда.

Ранее сообщалось о том, что легендарного порноактера обвинили в изнасиловании