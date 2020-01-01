Актера Жерара Депардье снова обвинили в изнасиловании

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Жерар Депардье /Getty Images

Два года назад известного французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки, которая дала против него показания. Тогда дело закрыли из-за нехватки доказательств, однако теперь он снова может стать фигурантом дела. Об этом сообщает издание France-Presse.

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Известно, что девушка подала жалобу в прокуратуру Франции из-за того, что ее не удовлетворило закрытие дела. По закону, это становится причиной автоматического возобновления расследования. Примечательно, что сам Депардье отрицает любое обвинение и готов сотрудничать со следствием.

Напомним, что одним из последних вышедших фильмов с Жераром Депардье стал Шахматист 2019-го года.

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