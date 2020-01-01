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Домогательства и наркотики: Раскрыта скандальная правда о съемках Людей Икс

Материал опубликовало издание THR
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Люди Икс
Люди Икс
/Flickr

Американское издание The Hollywood Reporter выпустило масштабную статью, приуроченную к двадцатилетию первой части блокбастера Люди Икс. В нем она раскрыли правду, которая скрывалась много лет от масс.

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В частности, речь шла о режиссере Брайане Сингере. Отмечается, что он предлагал актерам роли в обмен на секс, однако все имена не раскрываются. В первом фильме дебютировал 18-летний Алекс Бертон, который спустя восемь дней после премьеры подал в суд иск, заявляя, что партнеры постановщика накачивали его наркотиками и изнасиловали. После этого к обвинениям присоединились и другие второплановые актеры.

Также по данным THR, на съемках фильма Сингер употреблял наркотики вместе с другими членами команды. Тогда один из продюсеров настаивал на паузе в процессе, однако режиссер настоял на работе. Все это закончилось травмой Хью Джекмана из-за того, что каскадер, который должен был его заменить, планировал приехать на площадку только через день, когда и были запланированы его съемки.

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Кроме этого, раскрылась информация о том, что профессора Ксавье хотел сыграть Майкл Джексон. Король поп-музыки предлагал его загримировать для роли, однако студия FOX даже не рассматривала его кандидатуру, а персонажа сыграл Патрик Стюарт.

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Люди Икс домогательства секс наркотики скандал съемки Брайан Сингер Все теги
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