"Имел склонность": Звезда Гарри Поттера Джейсон Айзекс рассказал о наркозависимости

Актер признался, что долгое время был пристрастен к алкоголю и наркотиками

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Джейсон Айзекс /Getty Images

Знаменитый британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший роль Люциуса Малфоя в Поттериане, рассказал о том, что долгое время страдал от наркозависимости. Об этом сообщает USA Today.

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По его словам, все это тянулось несколько десятилетий и напоминало любовную интригу. "Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам", - признался Айзекс.

Кроме этого, он поведал, что впервые попробовал алкоголь в двенадцать лет, выпив виски на вечеринке с друзьями.

"Я выбежал на улицу, меня стошнило, затем я поскользнулся, разбил голову и забрызгал свою одежду кровью. На следующее утро я проснулся с ужасной головной болью, воняя рвотой, с огромным шрамом и воспоминаниями публичного унижения. И все, о чем я мог думать - не могу, черт возьми, дождаться, чтобы сделать это снова. Почему? Без понятия", - добавил актер, подчеркнув, что в настоящий момент не употребляет алкогольных напитков и наркотических веществ.

Напомним, что одним из последних вышедших фильмов с Джейсоном Айзексом стал Отель Мумбаи: Противостояние.

Ранее сообщалось о том, что экс-жена Элтона Джона подала на него в суд