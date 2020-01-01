Экс-жена Элтона Джона подала на него в суд

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Элтон Джон /Getty Images

Бывшая супруга музыканта сэра Элтона Джона Рената Блавел подала на него в суд, требуя выплаты размером в четыре миллиона долларов. По ее словам, он нарушил договоренности их бракоразводного процесса. Об этом сообщает издание The Sun.

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Известно, что Блавел осталась недовольна упоминанием ее в книге Я: Элтон Джон. Она подчеркнула, что это навеяло воспоминания, которые вызвали у нее проблемы с психическим здоровьем.

"Элтон шокирован и расстроен заявлением Ренаты, тем более, что он только публично ее хвалил. У него всегда были очень теплые отношения с Ренатой, он очень уважает ее и никогда бы не сказал ничего, что могло бы раскрыть правду об их браке", - рассказал изданию инсайдер.

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