"Пытаюсь развестись с Ким": Канье Уэст заявил, что собирается расстаться с Кардашьян
Об этом он рассказал в Twitter, но позже удалил пост
Канье Уэст и Ким Кардашьян/Getty Images
Американский рэпер Канье Уэст, который собирался идти в президенты США, в последнее время делает множество заявлений в Twitter, которые почти сразу же удаляет. Так произошло и на этот раз, когда он признался, что хочет расстаться с супругой Ким Кардашьян.
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"Я пытаюсь развестись с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком два года назад в отеле Waldorf. Мик - мой друг, он вел себя уважительно, а вот Ким перешла черту", - признался Канье, имея ввиду артиста Meek Mill.
В данный момент твит удален со страницы рэпера.
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