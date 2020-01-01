"Пытаюсь развестись с Ким": Канье Уэст заявил, что собирается расстаться с Кардашьян

Об этом он рассказал в Twitter, но позже удалил пост

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Канье Уэст и Ким Кардашьян /Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст, который собирался идти в президенты США, в последнее время делает множество заявлений в Twitter, которые почти сразу же удаляет. Так произошло и на этот раз, когда он признался, что хочет расстаться с супругой Ким Кардашьян.

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"Я пытаюсь развестись с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком два года назад в отеле Waldorf. Мик - мой друг, он вел себя уважительно, а вот Ким перешла черту", - признался Канье, имея ввиду артиста Meek Mill.

В данный момент твит удален со страницы рэпера.

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