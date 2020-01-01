Опубликовано фото с избитым Эмбер Херд Джонни Деппом

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

В Лондонском суде, где проходит слушание по делу Джонни Деппа против издания The Sun о клевете, телохранитель актера предоставил снимки со следами побоев на лице его работодателя. По его словам, их нанесла его экс-супруга Эмбер Херд.

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Как сообщает издание Daily Mail, Шон Бетт заявил, что актриса ударила Деппа на вечеринке в честь ее 30-летия в 2016-ом году. Однако сторона защиты заявила, что фото было сделано за год до этого, когда Херд якобы пыталась защитить сестру Уитни, с которой актер спорил. Та стояла на лестнице, и Эмбер побоялась, что Депп сможет столкнуть ее вниз.

До этого Джонни Депп рассказал в суде, что конфликт произошел в марте 2015-го на почве ревности Херд. Ее адвокаты отметили, что тогда она якобы узнала об измене супруга.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд показала унизительное фото с Джонни Деппом