"Был под кумаром": Эмбер Херд показала унизительное фото с Джонни Деппом

Оно было сделано в 2014 году

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

В Лондоне продолжаются судебные разбирательства между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Во время своего выступления актриса показала унизительное фото бывшего мужа, а также заявила, что он жестоко обращался с ней и ее питомцами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На фотографии Депп запечатлен спящим на диване в одежде, а на его джинсах разлито мороженое. Оно было сделано Херд в мае 2014-го, и, по ее словам, тогда актер употреблял множество наркотиков и алкоголя. Кроме этого, она заявила, что он еще и бросал в нее предметы, а также ударил ее и пнул ногой.

"Я явно был под кумаром и очень устал, засыпал, мороженое пролилось на мою ногу, а она взяла и сделала фото. И показала мне его на следующий день со словами: "Смотри, во что ты превратился… посмотри на себя, это убого"", - прокомментировал снимок Депп во время своего выступления в суде.

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Также в суде выступил бывший ассистент Деппа, который подчеркнул, что обидчиком в отношениях пары была именно Херд. По его словам, актриса никогда не получала никаких травм, однако сама подвергала супруга физическому и эмоциональному насилию.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

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