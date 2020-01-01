"Украла историю": Эмбер Херд обвинили во лжи за рассказ об изнасиловании

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Эмбер Херд /Getty Images

Во время судебного разбирательства Джонни Деппа против таблоида The Sun по делу о клевете выступила бывшая ассистентка Эмбер Херд Кейт Джеймс. Она дала показания против актрисы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Джеймс заявила, что получила официальные документы по делу Деппа и Херд, в которых обнаружила свою историю. По ее словам, актриса солгала суду, присвоив себе ее опыт.

"Просматривая документы, я обнаружила, что Эмбер Херд фактически украла мою историю с сексуальным насилием и выдала ее за свою ради собственной выгоды. Это вызвало у меня глубочайшие страдания и возмущение, потому что она посмела использовать самый мучительный опыт в моей жизни в качестве ее рассказа", - заявила девушка.

Кейт Джеймс призналась, что однажды решилась поделиться личным опытом с Херд о том, как подверглась насилию в Бразилии. Та даже посоветовала ей приобрести оружие. Кроме этого, она призналась, что никогда не видела на актрисе ранений и синяков, а Джонни Деппа назвала спокойным и порядочным человеком. А насчет Эмбер призналась, что та много пила и вела себя некорректно.

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"Я знала, что она употребляла много вина, потому что, когда я приходила утром, в доме было много бутылок. А ночью мне приходили от мисс Херд оскорбительные sms-сообщения", - добавила Джеймс.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко