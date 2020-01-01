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"Била по лицу и голове": Джонни Депп дал показания против Эмбер Херд в суде

Актер выступил в суде против своей экс-супруги
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Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
/Getty Images

В Лондонском суде 7-го июля началось разбирательство по делу Джонни Деппа против издания The Sun, в статье которого актера называли абьзером. На процессе также присутствовала Эмбер Херд, о которой Депп дал показания. Об этом сообщает Daily Mail.

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Актер в очередной раз признался, что его экс-супруга часто вела себя неадекватно и провоцировала его на скандалы. Он вспомнил о том, как она потушила сигарету о его щеку и бросила бутылку, отрезав часть пальца руки. Кроме этого, он рассказал об инциденте в самолете, случившемся в 2015-ом.

"Она несколько раз ударила меня по лицу. Тогда я направился в другую часть самолета, чтобы уйти от нее, но она пошла за мной и снова ударила по лицу и голове. Я оттолкнул ее от себя и повалил. Затем схватил подушку и заперся в санузле, где проспал все время полета", - заявил Депп, подчеркнув, что Херд называла его слабаком из-за его попыток избежать ссор.

Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
/Getty Images

Кроме этого, актер поведал, что никогда не бил женщин и не имел проблем с управлением гневом, даже когда страдал от пристрастия к алкоголю и наркотикам. По его словам, последней каплей в отношениях с Эмбер Херд для него стало то, что однажды он обнаружил в постели фекалии. Сама же актриса назвала это безобидной шуткой.

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"Она знала, чего хочет, и я был легкой мишенью. Теперь я убежден, что она вошла в мою жизнь, чтобы отнять у меня все, что можно, а потом уничтожить то, что осталось", - подытожил в суде Джонни Депп.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд грозит тюрьма за ложные показания против Джонни Деппа

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