Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко

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Эмбер Херд и Джеймс Франко /Getty Images

Совсем недавно голливудскую актрису Эмбер Херд обвинили в сексуальных отношениях с Илоном Маском и Карой Делевинь в том время, как она была замужем за Джонни Деппом. Теперь же адвокаты ее экс-супруга заявили, что она изменяла ему и с Джеймсом Франко. Об этом сообщает издание SkyNews.

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По словам адвоката Деппа Дэвида Шерборна, факт множества интрижек актрисы на стороне напрямую относится к делу, доказывая ложный мотив предполагаемого насилия с его стороны. Херд заявляла, что страдала из-за паранойи супруга, который был уверен в ее неверности, однако теперь решается, будет ли дело продолжено.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

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