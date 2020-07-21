Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в попытке закрыть его в психбольнице

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Канье Уэст и Ким Кардашьян /Getty Images

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст, который собирался баллотироваться в президенты США, написал несколько гневных постов в Twitter, касающихся его супруги Ким Кардашьян. В них он заявил, что она хотела отправить его на лечение в психиатрическую клинику.

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"Ким пыталась прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме Прочь, потому что вчера я рыдал о том, как спас жизнь своей дочери", - признался артист. - "Все знают, что фильм Прочь - про меня".

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Примечательно, что большинство подобных твитов Уэст удалил со своей страницы. Оставить он решил только анонс грядущего альбома DONDA, который будет состоять из двенадцати треков. Он выйдет в пятницу, 24-го июля.

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