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Названы самые высокооплачиваемые звезды в мире

Первое место заняла Кайли Дженнер
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Самые высокооплачиваемые звезды
Самые высокооплачиваемые звезды
/Getty Images

Журнал Forbes представил традиционный рейтинг мировых звезд, которые стали самыми высокооплачиваемыми в минувшем году. Список возглавила Кайли Дженнер, которая совсем недавно потеряла статус самой молодой миллиардерши мира.

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Дженнер удалось заработать в течение года $590 миллионов. Львиную долю этой суммы ей принесла продажа 51% акций косметической компании, которая ей принадлежит.

Вторую строчку занял рэпер Канье Уэст, чей годовой доход равен %170 миллионам, которые он заработал на музыке и на продажах кроссовок Yeezy, созданных совместно с Adidas. И закрывает тройку лидеров теннисист Роджер Федерер со 106,3 миллионами долларов. Примечательно, что он первый теннисист, который обошел в данном рейтинге остальных спортсменов.

В ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в мире также вошли Криштиану Роналду ($105 млн), Лионель Месси ($104 млн), актер Тайлер Перри ($97 млн), Неймар ($95,5 млн), Говард Стерн ($90 млн), Леброн Джеймс ($88,2 млн) и Дуэйн Джонсон ($87,5 млн).

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