Переключиться на мобильную версию

Rolling Stone назвали лучший дебютный хит всех времен

Им стала песня Бритни Спирс - Baby One More Time
Поделись

Трек Бритни Спирс - Baby One More Time назвали лучшим дебютным хитом
Трек Бритни Спирс - Baby One More Time назвали лучшим дебютным хитом
/Getty Images

Популярное американское издание Rolling Stone опубликовало рейтинг, состоящий из лучших дебютных песен в истории. Первое место в нем занял хит Baby One More Time от Бритни Спирс, который был выпущен в 1998-ом году, когда артистке было всего шестнадцать лет.

Читай также: Названа величайшая песня в истории Евровидения

"Номер один? Спасибо, Rolling Stone, это большая честь!", - отреагировала Спирс в Twitter.

Также в ТОП-5 лучших дебютных хитов вошли такие песни, как I Want You Back от Jackson 5, Anarchy in the U.K. от Sex Pistols, Sucker MC's/It's Like That от Run DMC и Maybellene Чака Берри.

Ранее сообщалось о том, что Сеть покорил новый клип The Rolling Stones, посвященный карантину

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Лучшие песни лучший хит Лучший дебютный хит всех времен Бритни Спирс Baby One More Time Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь