Rolling Stone назвали лучший дебютный хит всех времен

Им стала песня Бритни Спирс - Baby One More Time

Трек Бритни Спирс - Baby One More Time назвали лучшим дебютным хитом /Getty Images

Популярное американское издание Rolling Stone опубликовало рейтинг, состоящий из лучших дебютных песен в истории. Первое место в нем занял хит Baby One More Time от Бритни Спирс, который был выпущен в 1998-ом году, когда артистке было всего шестнадцать лет.

"Номер один? Спасибо, Rolling Stone, это большая честь!", - отреагировала Спирс в Twitter.

Number ONE 😱 ??!!? Thank you @RollingStone …. what an honor 💋💋💋 !!!!!! https://t.co/GnFH7Mqxjn — Britney Spears (@britneyspears) May 19, 2020

Также в ТОП-5 лучших дебютных хитов вошли такие песни, как I Want You Back от Jackson 5, Anarchy in the U.K. от Sex Pistols, Sucker MC's/It's Like That от Run DMC и Maybellene Чака Берри.

