20-летняя звезда Disney Ронни Хоук попала за решетку за избиение
Актриса избила своего бойфренда
Ронни Хоук/Getty Images
Популярная актриса Ронни Хоук, известная по диснеевскому ситкому Жизнь Харли, была арестована за избиение своего молодого человека Майлса Фэллона. Об этом сообщает издание TMZ.
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Уточняется, что звезду задержали в ее доме в Лос-Анджелесе после того, как полиция получила сообщение о домашнем насилии. Законники обнаружили на 21-летнем Фэллоне следы побоев, из-за чего и отправили Хоук за решетку в Ван Найс.
По словам полицейских, между парой произошла словесная ссора, переросшая в физическое насилие.
Ранее сообщалось о том, что Жерара Депардье снова обвинили в изнасиловании