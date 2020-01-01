Назван заработок голливудских актеров за одно произнесенное с экрана слово

Кто из звезд зарабатывает больше всех

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Актеры, зарабатывающие больше всех за слово в фильмах /Getty Images

В Сети появилась информация о самом большом заработке топ-актеров за одно произнесенное с экрана слово. Таким подсчетом занялась компания Casumo, проанализировавшая количество слов, сказанных актерами за фильм, и сумму их гонораров.

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Больше всех зарабатывает Том Круз - 7 091 долларов за слово. Второе место занимает Курт Рассел - 5 682 долларов за слово, на третьем - Джонни Депп ($4877). Также в список самых высокооплачиваемых вошли Дензел Вашингтон (4581 доллар), Леонардо Ди Каприо ($4326), Брюс Уиллис ($4080), Киану Ривз ($3643), Арнольд Шварценеггер ($3447), Том Хэнкс ($3150) и Брэд Питт ($3058).

Среди женщин-актрис больше всех за слово получает Камерон Диас (4 637 долларов), за ней идет Кортни Кокс (3528 долларов), а закрывает тройку Джоди Фостер с заработком 3 265 долларов за слово.

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В женский список попали Джулия Робертс ($2415), Холли Берри ($2405), Николь Кидман ($2 308) долларов, Нив Кемпбелл ($2010), Дженнифер Лоуренс ($1869), Сигурни Уивер ($1402) и Дженнифер Лопес ($1192).

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