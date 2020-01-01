Для съемок фильмов и сериалов: Леонардо ДиКаприо заключил контракт с Apple
Информация о грядущих проектах пока не раскрывается
Леонардо ДиКаприо/Getty Images
Голливудский актер Леонардо ДиКаприо и его компания Appian Way заключили эксклюзивную сделку с Apple. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
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Согласно данному контракту, компании будут совместно разрабатывать фильмы и сериалы, расширяя сотрудничество. Apple уже решили финансировать новый фильм Мартина Скорсезе Убийство цветочной луны, где ДиКаприо сыграет вместе с Де Ниро. Кроме этого, компания занимается разработкой сериала Сияющие девушки, в котором актер исполнит ведущую роль с Элизабет Мосс.
Напомним, что последним вышедшим фильмом с Леонардо ДиКаприо стал Однажды в Голливуде.
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