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Для съемок фильмов и сериалов: Леонардо ДиКаприо заключил контракт с Apple

Информация о грядущих проектах пока не раскрывается
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Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
/Getty Images

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо и его компания Appian Way заключили эксклюзивную сделку с Apple. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Согласно данному контракту, компании будут совместно разрабатывать фильмы и сериалы, расширяя сотрудничество. Apple уже решили финансировать новый фильм Мартина Скорсезе Убийство цветочной луны, где ДиКаприо сыграет вместе с Де Ниро. Кроме этого, компания занимается разработкой сериала Сияющие девушки, в котором актер исполнит ведущую роль с Элизабет Мосс.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Леонардо ДиКаприо стал Однажды в Голливуде.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности о сериале Властелин Колец

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Леонардо ДиКаприо Appian Way Apple Убийство цветочной луны Все теги
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