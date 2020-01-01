Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времен

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Квентин Тарантино /Getty Images

Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино свой собственный список лучших фильмов в истории, который состоит из одиннадцати позиций. Об этом сообщает издание Far Out Magazine.

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"Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне", - заявил Тарантино.

Так, на первом месте оказался вестерн Хороший, Плохой, Злой от вышеупомянутого Серджио Леоне. На втором - Рио Браво Говарда Хоуса, а на третьем - Прокол Брайана Де Пальмы.

В ТОП-11 фильмов также вошли Таксист Мартина Скорсезе, Его девушка Пятница Говарда Хоукса, Король-боксер Чона Чанг-хва, Ящик Пандоры Георга Вильгельма Пабста, Кэрри Брайана де Пальмы, Только ваш Престона Стерджеса, Пять гробниц по пути в Каир Билли Уайлдера и Челюсти Стивена Спилберга.

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