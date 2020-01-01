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Названы самые популярные фильмы 90-х годов

По версии компании Frontier Communications
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Самые популярные фильмы 90-х
Самые популярные фильмы 90-х
/Flickr

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications назвала самые популярные фильмы, которые выходили в 1990-х годах. Для этого они провели исследование в 100 странах мира, выяснив, какие ленты чаще всего ищут в поисковиках люди.

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В результате, самым популярным оказался оскароносный фильм Форрест Гамп. Второе место заняла рождественская комедия Один Дома, а закрывает тройку лидеров первый Парк Юрского периода.

В список самых популярных фильмов 90-х также вошли Привидение, Титаник, Люди в Черном, Король Лев, Аладдин, Армагеддон и Терминатор 2: Судный день.

Ранее сообщалось о том, что Empire назвали величайшего киногероя в истории

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