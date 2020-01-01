Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года

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Лучшие хорроры 2020 /Flickr

Издание Collider опубликовало список из лучших фильмов ужасов, которые вышли в первой половине 2020-го года. В него вошло пятнадцать картин. По мнению экспертов, выросшая популярность хорроров обусловлена тем, что позволила зрителям отвлечься от пандемии.

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азваны самые популярные фильмы от NetflixВ ТОП-15 вошли такие хорроры, как После Полуночи, Цвет из иных миров, Иди к папочке, Пара нормальных, Гретель и Гензель, Охота, Человек-Невидимка, Сторожка, Платформа, Реликвия, Мой кошмар на улице Вязов, Морские паразиты, Глотай, Под водой и Вивариум.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные фильмы от Netflix