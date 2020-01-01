Названы самые популярные фильмы от Netflix

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Самые популярные фильмы от Netflix /Flickr

Стриминговый сервис Netflix поделился списком из десяти самых популярных своих фильмов. В него вошли ленты, которые собрали наибольшее количество зрителей за первые четыре недели после премьеры.

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На первом месте оказался боевик Тайлер Рейк: Операция по спасению, который посмотрели 99 миллионов подписчиков. На втором месте - Птичий Короб с 89 миллионами зрителей. А закрывает тройку лидеров Правосудие Спенсера (85 млн зрителей).

Также в десятку самых популярных фильмов от Netflix вошли Призрачная шестерка (83 млн зрителей), Загадочное убийство (73 млн зрителей), Ирландец (64 млн зрителей), Тройная граница (63 млн зрителей), Не та девушка (59 млн зрителей), Платформа (56 млн зрителей), а также Идеальное свидание (48 млн зрителей).

Ранее сообщалось о том, что комедия Палм-Спрингс стала самой просматриваемой на Hulu за уикенд