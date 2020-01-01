Переключиться на мобильную версию

Комедия Палм-Спрингс стала самой просматриваемой на Hulu за уикенд

Лента вышла на сервисе 10 июля
Поделись

Палм-Спрингс
Палм-Спрингс
/Flickr

Новая романтическая комедия Палм-Спрингс, вышедшая недавно на потоковом сервисе Hulu, стала самой просматриваемой за первые выходные. Об этом сообщает издание Indiewire.

Читай также: Военная драма Грейхаунд с Томом Хэнксом побила рекорд на Apple TV+

Руководство площадки не раскрывает всех цифр, однако утверждает, что фильм побил рекорд по просмотрам. Кроме этого, лента вызвала наибольший интерес у пользователей среди всех оригинальных проектов сервиса, а также стала самой обсуждаемой в Twitter среди картин от Hulu.

Напомним, что фильм Палм-Спрингс рассказывает о девушке Саре и парне Найлзе, который познакомились на свадьбе. Вскоре оказывается, что молодой человек застрял в петле времени, но вместо того, чтобы разорвать ее, он решает наслаждаться каждым днем с новой подругой.

Ранее сообщалось о том, что украинская эротическая комедия получила награду в Италии

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Палм Спрингс комедия рекорд самая просматриваемая просмотры рекордсмен Hulu Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь