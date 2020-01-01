Комедия Палм-Спрингс стала самой просматриваемой на Hulu за уикенд

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Палм-Спрингс /Flickr

Новая романтическая комедия Палм-Спрингс, вышедшая недавно на потоковом сервисе Hulu, стала самой просматриваемой за первые выходные. Об этом сообщает издание Indiewire.

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Руководство площадки не раскрывает всех цифр, однако утверждает, что фильм побил рекорд по просмотрам. Кроме этого, лента вызвала наибольший интерес у пользователей среди всех оригинальных проектов сервиса, а также стала самой обсуждаемой в Twitter среди картин от Hulu.

Напомним, что фильм Палм-Спрингс рассказывает о девушке Саре и парне Найлзе, который познакомились на свадьбе. Вскоре оказывается, что молодой человек застрял в петле времени, но вместо того, чтобы разорвать ее, он решает наслаждаться каждым днем с новой подругой.

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