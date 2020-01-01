Украинская эротическая комедия получила награду в Италии

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Порядочная львовская пани /Скриншот

Украинская короткометражная эротическая комедия Порядочная львовская пани (Порядна львівська пані) от режиссерки Натальи Пасеницкой получила награду на кинофестивале Gulf of Naples Independent Film Festival в Италии. Об этом сообщается на сайте Госкино.

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Ленту, основанную на одноименном романе Любы Клименко, наградили за лучший актерский состав. Главные роли исполнили Анастасия Карпенко, Владимир Губанов, Елена Лаврова, Олег Сикиринский, Александр Норчук, Антон Пилипийченко, Андрей Сницарчук.

Сюжет фильма рассказывает о Пенелопе - интеллигентной жительнице Львова, которая работает в архиве, а ее жизнь погрязла в сплошном быте. Она изрядно подустала от всего, но однажды все меняется.

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