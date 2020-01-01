Голливуд впервые приобрел фильм от украинского режиссера

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Пусть идет снег /facebook.com/kapralov.stas

Новый триллер украинского режиссера Стаса Капралова под названием Пусть идет снег (Let it snow) впервые в истории приобрела голливудская компания-дистрибьютор. Об этом рассказал сам постановщик на своей страницу в Facebook.

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Сообщается, что картину совместного производства Украины, Америки и Испании приобрел компания Lionstage. Она выпускала такие ленты как Джон Уик, Пила, Голодные Игры, Реквием по мечте и другие.

Сюжет фильма Пусть идет снег рассказывает о девушке, занимающейся сноубордингом. В заснеженных зимних горах ее начинает преследовать безликий наездник, от которого она должна спастись. Главную роль в триллере исполнила Иванна Сахно.

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