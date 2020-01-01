Военная драма Грейхаунд с Томом Хэнксом побила рекорд на Apple TV+

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Грейхаунд /Flickr

На потоковом сервисе Apple TV+ 10-го июля состоялась премьера военной драмы Грейхаунд, в которой главную роль сыграл Том Хэнкс. Фильм установил новый рекорд на площадке. Об этом сообщает издание Deadline.

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Apple не назвали точные цифры просмотров и количества зрителей, однако сообщили, что Грейхаунд стал крупнейшей премьерой сервиса за уикенд. Источники издания также подчеркнули, что зрительская аудиторию была примерно такой же, как если бы фильм вышел летом на больших экранах.

Примечательно также, что 30% зрителей оформили подписку на Apple TV+ именно ради просмотра фильма Грейхаунд.

Ранее сообщалось о том, что Тому Хэнксу исполнилось 64 года