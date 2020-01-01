"Она не навредит": Джонни Депп признался, что давал марихуану 13-летней дочери

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Джонни Депп /Getty Images

На слушании в Лондонском суде, где актер Джонни Депп дал показания против Эмбер Херд, он также признался, что давал марихуану своей дочери Лили-Роуз Депп, когда той было всего тринадцать лет. Об этом сообщает журнал People.

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Актер рассказал об этом в ходе перекрестного допроса о том, употреблял ли он наркотики во время брака с Херд. Джонни признался, что курил марихуану, так как она имеет успокаивающий эффект, а также улучшает сон и убирает тревожность.

Его также спросили, зачем он угощал марихуаной свою дочь Лили-Роуз, когда ей было тринадцать, он ответил, что сделал это, чтобы ее обезопасить. По словам актера, он рассказал ей, что на школьных вечеринках часто дают попробовать косяк (сигарету с травкой), однако их лучше сразу же передавать другим, не экспериментируя с тем, чего не знаешь. Депп добавил, что предложил дочери обратиться к нему, когда она будет готова попробовать сама. Все это также обсуждалось с ее матерью Ванессой Паради.

Лили-Роуз Депп /Getty Images

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"Я считаю, что лучше быть честным со своими детьми, чтобы они не скрывали эти вещи от своих родителей. Ведь никто не хочет, чтобы ваш 13-летний подросток впал в какое-то параноидальное состояние. И я знал, что марихуана, которая у меня есть и которую я курю сам, не навредит, ведь она хорошего качества. Я не хотел, чтобы она пробовала наркотики, которые найдет в этом мире, потому что это слишком опасно. Если это выглядит неправильно в ваших глазах, я понимаю это, но я воспитывал свою дочь, и я был ответственным родителем, и я был обеспокоен", - резюмировал Депп.

Напомним, что Лили-Роуз Депп также является киноактрисой. Последним вышедшим фильмом с ее участием стала историческая драма Король 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко