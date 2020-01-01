Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

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Эмбер Херд /Getty Images

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая продолжает судебные разбирательства со своим экс-супругом Джонни Деппом, осталась без четырех своих адвокатов. Об этом сообщает издание The Blast.

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Известно, что от сотрудничества с актрисой отказались Роберта Каплан, Джон Куинн, Дэвид Брук и Джули Финк. По их словам, отказ от работы с Херд был вынужденным из-за пандемии коронавируса. Все дело в том, что им якобы стало сложнее регулярно ездить из Нью-Йорка в Вирджинию.

Бывшие адвокаты Херд сообщили, что искренне верят в нее, однако защитники Деппа уверены, что официальная причина не имеет ничего общего с реальной. По их мнению, адвокатесса Роберта Каплан (также основательница движение Time`s Up) убедилась во вранье Эмбер, после чего и прекратила с ней сотрудничество.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд хотят уволить из Аквамена 2